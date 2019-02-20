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Kültür Sanat

Kanada'da kardan "Mona Lisa" yapıldı

Kanada'nın Toronto şehrinde dünyanın en ünlü resimlerinden biri yeniden canlandırıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:00 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:00

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