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Kültür Sanat

Balonlu naylonla sıra dışı sanat

Kanadalı sanatçı Bradley Hart, genellikle ürünlerin ambalajlanması için kullanılan balonlu naylonu boyayarak farklı eserler ortaya çıkardı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:11 - Son Güncelleme 21 Şubat 2019 Perşembe 12:11

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