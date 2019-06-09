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Bilecik'te orman yangını

Bilecik'te çıkan orman yangınında alevlere 3 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 19:05 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 19:05

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