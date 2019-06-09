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Ankara  23ºC
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Türkiye

Ankara'da sağanak sonrası sel

Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak kentte hayatı felç etti.

09 Haziran 2019 Pazar 18:59 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 18:59

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