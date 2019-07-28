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Yaşam

Bıçakçılarda bayram mesaisi

Kurban bayramı öncesinde bıçakçılara talep arttı. Hem bıçaklarını bilemeye götürenler hem de bıçak almak isteyenler Ankara Ulus'ta tarihi çarşıyı hareketlendirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:06 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 17:07

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