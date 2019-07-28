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Yaşam

Şehrin içinde köy hayatı: Altınköy

Yel değirmeni, köy kahvesi, yaşayan müze evleri... Bir Anadolu köyünde ne varsa Ankara’daki Altınköy’de de o var.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:38 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 13:03

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