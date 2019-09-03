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Belçika’da doğal gaz patlaması: 3 bina çöktü, göçük altında kalanlar var

Belçika’nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 3 bina çöktü. İtfaiye ekipleri, çöken binaların altında insanların olduğunu açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 17:12 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 17:12

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