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Dünya

Pakistanlılar Cammu-Keşmir'deki sert uygulamaları protesto etti

Hindistan-Pakistan arasında Cammu-Keşmir gerginliği sürüyor.Pakistanlılar, Hindistan kontrolündeki bölgede sokağa çıkma yasağı da dahil sert uygulamaları protesto etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:23 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:24

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