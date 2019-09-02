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Dünya

Azerbaycan'da TurAz Kartalı 2019 tatbikatı başladı

Azerbaycan'da, Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı TurAz Kartalı 2019 başladı. Tatbikat 16 Eylül'de sona erecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 23:01 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:02

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