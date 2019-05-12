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Belçika'a yerel seçim sonuçları iptal edildi

Belçika'nın Bilzen kentinde 14 Ekim 2018 tarihinde yapılan yerel seçim sonuçları usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi.

12 Mayıs 2019 Pazar 10:42 - Son Güncelleme 12 Mayıs 2019 Pazar 10:43

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