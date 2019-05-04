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Dünya

Batı Trakya Türk azınlığından "Kiraz Festivali"

Yunanistan’da Batı Trakya Türk azınlığı bu yıl kiraz festivalinin 19’uncusunu düzenliyor. 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, görkemli bir açılışla başladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 22:30 - Son Güncelleme 03 Mayıs 2019 Cuma 22:30

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