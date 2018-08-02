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Başıboş at polis memurlarına zor anlar yaşattı

Sivas Gürün’de trafik uygulamasına giren bir yılkı at, polis memurlarına zor anlar yaşattı.

Kategori : Yaşam
Tarih : 02.08.2018
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