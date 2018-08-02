  • 02 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.07
    EURO 5.889
  • BIST 94543.27
    ALTIN 197.502
Reklamı Kapat

BU VİDEOLAR İZLENİR

İnatçı eşek kaçtı, zabıta ekipleri kovaladı

Kütahya Emet’te başıboş bir eşek, sürücülere ve zabıta görevlilerine zor anlar yaşattı.

Kategori : Yaşam
Tarih : 02.08.2018
<iframe src="https://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=40114&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER