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Yaşam

Bacakları ters doğan kaplumbağa oyuncak kaykayla yürüyor

ABD' de yaşayan Randy Betz Jr, yumurtadan yeni çıkmış ve omurga deformasyonu olan küçük kaplumbağanın oyuncak kaykayla yürümesini sağladı.

01 Ekim 2019 Salı 11:33 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 11:41

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