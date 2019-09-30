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Yaşam

Asırlık Döndü nine gençlere taş çıkarıyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Döndü Yılmaz, ilerlemiş yaşına rağmen odun kırıyor, ot biçiyor, ağaçlardan meyve toplayıp bağ bahçe işleriyle uğraşıyor.

01 Ekim 2019 Salı 00:49 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 00:50

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