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Yaşam

Dünyanın en uzun yaş pastası İzmir'de yapıldı

Dünyanın en uzun yaş pastası İzmir'de yapıldı. Bin 500 usta, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda pasta hazırladı. Dünya rekoruna aday olan yaş pasta, noter onayının ardından halka ikram edildi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:57 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 22:58

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