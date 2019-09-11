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Aydın'da üst gagası kırılan leyleğe protez gaga yapıldı
Aydın'da gagası kırık halde bulunan leylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılan protez gagayla tekrar yemek yemeye başladı.
11 Eylül 2019 Çarşamba 16:44 -
Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:45
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