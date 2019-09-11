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Yaşam

Tatilde zürafalarla kahvaltı keyfi

Tatilde zürafalarla kahvaltı yapmak ister misiniz? Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir otelde bu sıra dışı deneyimi yaşamak mümkün.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:43 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:46

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