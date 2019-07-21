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Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 23:53 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 23:55

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