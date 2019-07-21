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İstanbul Boğazı'nda kıtalararası yüzme yarışı

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Melikşah Düğen, kadınlar ise Ilgın Çelik birinci sırada tamamladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:22 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 15:23

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