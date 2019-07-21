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Türkiye

Polis çakarı ve sireni kullanan kadın sürücüye 2 bin 4 lira ceza

Sivas’ta kullandığı araçta polis çakarı ve siren tespit edilen kadın sürücüye ceza yazıldı. Ayrıca araçtaki çakar ve siren de söktürüldü.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:24 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 11:24

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