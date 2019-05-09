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Gündem

ATO’dan 200 ülkeye dizi ve çizgi film ihraç eden TRT’ye ödül

Ankara Ticaret Odası, 200 ülkeye dizi ve çizgi film ihraç eden TRT’yi ödüle layık gördü. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 23:08 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 23:08

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