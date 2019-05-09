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Tümü
08.05.2019 - 23:59
AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili video
08.05.2019 - 21:17
KKTC'de koalisyon dağıldı
08.05.2019 - 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terörden sizler temizleyeceksiniz
08.05.2019 - 18:53
YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez
08.05.2019 - 18:26
İş insanı yaralandı ama 1 milyon lirasını soygunculara kaptırmadı
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Gündem
AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili video
AK Parti, YSK’nın İstanbul kararına yönelik eleştirilerle ilgili video yayınladı. ''Bir zarfta 4 pusula var. Neden 1’i iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?'' sorusuna cevap verdi.
09 Mayıs 2019 Perşembe 00:26 -
Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 00:26
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