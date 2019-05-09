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Gündem

AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili video

AK Parti, YSK’nın İstanbul kararına yönelik eleştirilerle ilgili video yayınladı. ''Bir zarfta 4 pusula var. Neden 1’i iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?'' sorusuna cevap verdi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:26 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 00:26

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