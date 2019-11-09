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Yaşam

Atatürk'ün son yolculuğuna ait belgeler Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğuna ilişkin detayların yer aldığı tarihi belgeler, 10 Kasım'da Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek.

08 Kasım 2019 Cuma 17:01 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 17:02

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