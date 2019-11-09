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Yaşam

Kışın gözdesi Uludağ sonbaharda da eşsiz manzaraya sahip

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü.

08 Kasım 2019 Cuma 16:12 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 16:13

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