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Ekonomi

Asgari ücret son toplantıda belirlenecek

Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı bekliyor. Bu ayın son haftasında yapılacak dördüncü toplantıda 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

17 Aralık 2019 Salı 19:55 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 19:56

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