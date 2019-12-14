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Ekonomi

Dijital ekonomide hedef ilk 10 ülke arasına girmek

Dünyada ekonomi dijitalleşiyor. Türkiye de bu pazardan payını almak için yeni hamleler yapıyor. Hedef 20 trilyon dolara ulaşması beklenen bu pazarda ilk on ekonomi arasına girmek.

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:09 - Son Güncelleme 14 Aralık 2019 Cumartesi 10:10

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