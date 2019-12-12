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Ekonomi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla: Yatırımcıların yüzde 70'i birebir görüşmeyi önemsiyor

Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'nde konuşan Borsa İstanbul Anonim Şirketi Genel Müdürü Atilla, yatırımcıların yüzde 70'inin şirketlerle yüz yüze görüşmeyi önemsediğini söyledi.

12 Aralık 2019 Perşembe 16:39 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 16:41

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