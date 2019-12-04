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Yağmurlu
Yaşam

Çeyiz hesabı açtıranların sayısı 16 bini geçti

Çeyiz hesabı uygulaması yoğun ilgi görüyor. 30 Kasım itibarıyla çeyiz hesabı üzerinden ödenen devlet katkısı 192 milyon lirayı aştı. Ödemeler devam ediyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 13:09 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 13:15

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