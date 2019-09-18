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Aronya bitkisi Yalova iklimine uyum sağladı

Yalova'da deneme dikimi yapılan aronya bitkisi yüzleri güldürdü.Yüksek antioksidan özelliği ile bilinen bitki ilaçlama istemiyor, kolay yetişiyor. Üstelik yüksek verim sağlıyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:36 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:37

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