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Yaşam

Hayvanları aç kalmasın diye her gün semt pazarına gidiyor

Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Necati Tezcan, semt pazarında satılamayacak durumdaki sebze ve meyveleri toplayarak yolunu gözleyen hayvanlarını besliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:41 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:42

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