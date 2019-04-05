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Dünya

Almanya'nın en yüksek dağında babadan oğula geçen zorlu görev

53 yaşındaki Alman postacı Andreas Oberbauer için hiçbir dağ yeterince yüksek ve soğuk değil. Çünkü o zaten ülkenin en yüksek dağı olan Zugspitze'de yıllardır görev yapıyor.

05 Nisan 2019 Cuma 11:35 - Son Güncelleme 05 Nisan 2019 Cuma 11:35

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