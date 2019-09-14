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Türkiye

Alanya'da dolu tatilcileri denizde yakaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

15 Eylül 2019 Pazar 00:20 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 00:21

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