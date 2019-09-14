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Türkiye
Yangında önce çatıdaki Türk bayrağını kurtardı
İzmir'de çıkan makilik yangınında göz yaşartan bir olay yaşandı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bir eve yaklaşırken, evin sahibinin tek derdi çatıda göndere çekili bayrağı kurtarmaktı.
15 Eylül 2019 Pazar 00:09 -
Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 00:12
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