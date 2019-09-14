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Türkiye

Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı. 2 turist yaralandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:53 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:04

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