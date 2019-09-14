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Türkiye

Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İskelenin çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:11 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:12

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