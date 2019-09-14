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Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları müdahale ediliyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:44 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:44

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