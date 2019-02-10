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"Akıllı Tavşan Momo" çocuklarla bir araya geldi
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi "Akıllı Tavşan Momo", Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Günü etkinliklerinde çocuklarla buluştu. Etkinliğe çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.
10 Şubat 2019 Pazar 13:57 -
Son Güncelleme 10 Şubat 2019 Pazar 13:57
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