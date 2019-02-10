TRT Haber

10
Şubat 2019
Pazar
Kültür Sanat

"Akıllı Tavşan Momo" çocuklarla bir araya geldi

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi "Akıllı Tavşan Momo", Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Günü etkinliklerinde çocuklarla buluştu. Etkinliğe çocuklar kadar büyükler de ilgi gösterdi.

10 Şubat 2019 Pazar 13:57 - Son Güncelleme 10 Şubat 2019 Pazar 13:57

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