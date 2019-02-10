TRT Haber

10
Şubat 2019
Pazar
Kültür Sanat

3. Abant Kış Uçuşları Festivali gerçekleştirildi

Ankara, İstanbul ve Bursa'dan gelen 15 yamaç paraşütü pilotu, Abant'ın çevresinde bulunan 60 metrelik tepeden uçuş gerçekleştirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 23:15 - Son Güncelleme 09 Şubat 2019 Cumartesi 23:15

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