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Türkiye

Akgöl Sazlığı’nda birer gün arayla 2 obruk oluştu

Konya Karapınar'da sıklıkla rastlanan obrukların benzerleri Karaman'da ortaya çıktı. Akgöl Sazlığı'nda oluşan obrukları TRT Haber karadan ve havadan görüntüledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:19 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 19:19

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