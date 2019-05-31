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32 tonluk kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

Kastamonu'da 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğünü gören işçiler son anda kurtuldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:46 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 17:46

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