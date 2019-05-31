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Çok Bulutlu
Türkiye

15 yaşındaki genç örnek davranışıyla takdir topladı

Yolda yürürken 17 bin 500 lira buldu, sahibine ulaşamayınca markete numarasını bıraktı. Birkaç gün sonra ortaya sahibi çıkınca paraları teslim eden gencin davranışı takdir topladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:17 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 17:17

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