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Türkiye

Ayağı yerden kesen meslek: Kabin memurluğu

Dünya Kabin Memurları Gününde, Türk Hava Yolları'nın meleklerinden Neslihan Dinler'in bir gününü TRT Haber olarak sizler için görüntüledik.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:01 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 16:59

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