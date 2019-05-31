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Türkiye

Ramazan davulcularından "Dünya Tütünsüz Günü"ne özel mani

Sağlık Bakanlığının, Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerine ramazan davulcuları manileriyle destek verdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:06 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 14:06

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