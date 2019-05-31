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Türkiye

Mahmutbey-Mecidiyeköy ve Eminönü-Alibeyköy hatları açılıyor

İstanbul'da açılacak yeni hatlar için çalışmalar sürüyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının yıl sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:42 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 12:42

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