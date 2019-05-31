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Türkiye

İngilizceyi eğlendirerek öğreten "Teacherman"

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy okulunda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, öğrencilerini eğlendirerek ders işliyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:47 - Son Güncelleme 30 Mayıs 2019 Perşembe 23:47

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