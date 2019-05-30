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Türkiye

Pençe Hârekatı’nda mayın ve EYP’ler imha ediliyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen EYP ve mayınlar tespit edilerek imha ediliyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:16 - Son Güncelleme 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:16

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