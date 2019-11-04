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Akdeniz ve Karadeniz'de 11 binden fazla yunus ile balina gözlemlendi

Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunması Anlaşması kapsamında yürütülen projede, Akdeniz ve Karadeniz'de 11 binden fazla balina ve yunus gözlemlendi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 20:35 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 20:49

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