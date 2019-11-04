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Yaşam

Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu'ya 3 milyon ziyaretçi

Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi yarımadayı bu yıl 3 milyon kişi ziyaret etti.

04 Kasım 2019 Pazartesi 17:22 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:22

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