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Türkiye

Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayete kurban giden akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü nedeniyle babasını arayarak, genç kızın adının gençlik merkezinde yaşatılacağını söyledi.

26 Mayıs 2019 Pazar 23:43 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 23:43

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