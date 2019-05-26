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26.05.2019 - 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetimizde milletle inatlaşmak yoktur
26.05.2019 - 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülkede darbeler devri kapanmıştır
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26.05.2019 - 11:23
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 31 Mayıs’ta ödenecek
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Akademisyen Ceren Damar'ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayete kurban giden akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü nedeniyle babasını arayarak, genç kızın adının gençlik merkezinde yaşatılacağını söyledi.
26 Mayıs 2019 Pazar 23:43 -
Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 23:43
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